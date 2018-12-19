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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 790 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100PDPD/DD
Koç Holding35.933.675.3691,11
Garanti Bankası33.852.000.0000,73
Tüpraş30.551.142.4004,11
ASELSAN26.949.600.0002,87
Turkcell26.752.000.0001,81
Bim Mağazalar26.565.000.0008,39
Ereğli Demir Çelik26.495.000.0000,87
Akbank26.400.000.0000,61
Enka İnşaat23.100.000.0000,64
Türk Hava Yolları21.555.600.0000,59
İş Bankası (C)19.079.872.8000,41
Ford Otosan18.106.956.0005,29
İskenderun Demir Çelik16.211.000.0000,97
Sabancı Holding15.262.221.4040,53
Türk Telekom13.370.000.0002,42
Yapı ve Kredi Bank.13.261.870.5160,33
Anadolu Efes12.244.736.8390,88
Şişe Cam11.925.000.0000,91
Arçelik10.345.398.8191,15
Vakıflar Bankası9.425.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:40
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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