Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 897 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.594.525.557
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|52.465.000.000
|1,30
|Bim Mağazalar
|46.299.000.000
|8,61
|Ford Otosan
|43.442.658.000
|9,10
|Garanti Bankası
|43.134.000.000
|0,71
|ASELSAN
|41.564.400.000
|2,57
|Enka İnşaat
|41.440.000.000
|0,84
|Akbank
|35.776.000.000
|0,61
|Turkcell
|35.574.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|31.274.791.500
|0,48
|Türk Telekom
|30.135.000.000
|2,81
|İskenderun Demir Çelik
|29.290.000.000
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|28.724.000.000
|50,59
|Tüpraş
|27.045.273.600
|2,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.185.858.980
|0,56
|Sabancı Holding
|23.403.433.089
|0,64
|Şişe Cam
|22.269.566.188
|1,02
|Arçelik
|20.379.962.663
|1,60
|Vakıflar Bankası
|18.512.650.602
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)