Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 552 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.020.120.000
|8,52
|ASELSAN
|38.076.000.000
|2,54
|Enka İnşaat
|37.744.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.531.291.140
|0,92
|Ford Otosan
|32.055.628.500
|7,72
|Ereğli Demir Çelik
|32.025.000.000
|0,90
|Turkcell
|31.570.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|28.434.000.000
|0,49
|Akbank
|25.532.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.054.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.421.685.760
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Arçelik
|15.636.350.664
|1,46
|Türk Hava Yolları
|14.890.200.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.377.500.000
|0,94
|Sasa Polyester
|14.226.200.000
|5,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)