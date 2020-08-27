Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 506 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.171.920.000
|8,55
|Koç Holding
|40.117.907.151
|0,99
|ASELSAN
|38.600.400.000
|2,57
|Enka İnşaat
|36.736.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.164.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|30.975.000.000
|0,87
|Ford Otosan
|30.108.078.000
|7,26
|Garanti Bankası
|29.358.000.000
|0,51
|Akbank
|26.156.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|Tüpraş
|20.947.566.080
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|19.749.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,40
|Sabancı Holding
|16.425.251.645
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.364.558.233
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.345.600.000
|0,38
|Arçelik
|14.879.535.074
|1,39
|Şişe Cam
|13.995.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|13.263.400.000
|4,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)