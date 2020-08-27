Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.596.960.000
|8,64
|Koç Holding
|40.041.830.210
|0,98
|ASELSAN
|38.851.200.000
|2,59
|Enka İnşaat
|36.904.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.120.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.870.000.000
|0,87
|Ford Otosan
|29.897.532.000
|7,20
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.156.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.605.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|Tüpraş
|20.847.398.400
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|19.807.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,40
|Sabancı Holding
|16.466.059.723
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.325.502.008
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.428.400.000
|0,38
|Arçelik
|14.974.137.023
|1,40
|Şişe Cam
|14.085.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|13.080.800.000
|4,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)