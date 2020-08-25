Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 493 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|8,25
|Koç Holding
|40.244.702.054
|0,99
|ASELSAN
|38.782.800.000
|2,59
|Enka İnşaat
|36.904.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.230.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|31.220.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|31.073.080.500
|7,49
|Garanti Bankası
|29.148.000.000
|0,50
|Akbank
|25.844.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,35
|Tüpraş
|20.910.003.200
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|19.981.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,41
|Sabancı Holding
|16.731.312.234
|0,48
|Vakıflar Bankası
|16.247.389.558
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.580.200.000
|0,38
|Arçelik
|15.001.166.151
|1,40
|Şişe Cam
|13.635.000.000
|0,89
|Sasa Polyester
|13.089.100.000
|4,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)