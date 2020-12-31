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Ekonomi Borsa rekor üstüne rekor kırıyor
Ekonomi

Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 1.475,48 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:03:00 -
Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Dün günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan artışla 1.475,48 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Kurun düşüşü borsaya yaradı

Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.483,16 puana taşıdı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi. Serbest piyasada döviz kurundaki hareketlilik dün de sürdü. Gün içerisinde 7,3080 TL’ye kadar çekilen dolar, günü 7,3680’den tamamladı. Önceki gün 9,0070 TL’den işlem gören Euro ise günü 9,0440 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.960,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 446,20 liradan işlem gördü.

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