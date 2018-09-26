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Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, piyasaya yüzde 0,42 artışla 99.708,98 puandan başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:19
Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 416,51 puan ve yüzde 0,42 artarak 99.708,98 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 100.180,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 99.292,47 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:19
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. puan
  4. artış

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