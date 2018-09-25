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Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Borsa'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 100.096,80 puandan başladı.

25 Eylül 2018 Salı 11:04
Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 549,36 puan ve yüzde 0,55 artışla 100.096,80 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Dün, değer kaybeden döviz kurlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 primle 4 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 99.547,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmaların küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:04
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. ekonomi
  5. dolar
  6. borsa

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