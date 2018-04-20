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Borsa piyasaya düşüşle başladı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 111.956,73 puandan başladı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:33
Borsa piyasaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 165,42 puan ve yüzde 0,15 azalışla 111.956,73 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki günkü sert yükselişin ardından, dün banka pay piyasalarında etkili olan kar satışlarına karşın, sanayi hisselerindeki alışlarla yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 112.122,15 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise açıklanacak veriler ile Fed Chicago Şube Başkanı Charles Evans'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:33
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