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Ekonomi Borsa ne olur? Borsa fiyatları Borsada hisse senetleri fiyatları
Ekonomi

Borsa ne olur? Borsa fiyatları Borsada hisse senetleri fiyatları

Canlı borsa fiyatlar son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’ndaki değişiklik sonrası gözler serbest piyasada dolar, euro, altın ve borsa fiyatlarındaki gelişmelere çevrilmişti. Doların kasım ayından sonra yeniden 8,4 seviyelerine çıkması, gram altının 450’nin üstüne çıkması sonrası borsa İstanbul’daki hisse senetlerindeki son durum da merak ediliyordu. Borsa İstanbul’dan son dakika kritik açıklama geldi. Peki Borsa İstanbul’da durum ne? Borsa güne nasıl başladı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:35:00 -
Borsa ne olur? Borsa fiyatları Borsada hisse senetleri fiyatları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi. Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 8,13 ve holding endeksi yüzde 7,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 9,57 ile finansal kiralama faktoring gerilerken, kazandıran bir sektör endeksinin olmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmiş ve yüzde 1,41 değer kaybıyla 1.528,99 puandan kapanmıştı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL VE CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarılmıştır" denildi.

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