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Ekonomi Borsa İstanbul'dan 2 hisseye işlem yasağı
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 2 hisseye işlem yasağı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:59:00 -
Borsa İstanbul'dan 2 hisseye işlem yasağı

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET.E) ve Kiler GYO (#KLGYO.E) payları 16/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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