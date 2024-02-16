Borsa İstanbul'dan 2 hisseye işlem yasağı
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET.E) ve Kiler GYO (#KLGYO.E) payları 16/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.