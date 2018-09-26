Borsa İstanbul'da işlemler durdu
Borsa İstanbul, borsada teknik bir sorun nedeniyle veri dağıtımı yapılamadığını duyurdu. Bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.26 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların kapatılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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