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Ekonomi Borsa İstanbul yine devre kesti
Ekonomi

Borsa İstanbul yine devre kesti

Güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başlayan Borsa İstanbul, ardından eksiye döndü. Saat 11.56 itibarıyla yüzde 5 kayba ulaşan BİST 100'de endeks bazlı devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 13:06:00 - 2021-12-21 13:11:21
Borsa İstanbul yine devre kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatleirnde yüzde 5'i buldu.

Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında devre kesici uygulandı. İşlemler 12:26'da yeniden başladı.

'Yukarı adım kuralı' bugünde geçerli

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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