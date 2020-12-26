Borsa İstanbul videoları EBA TV Lise kanalında
Borsa İstanbul, sermaye piyasasından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi için hazırladığı farklı içerikte videoların TRT EBA TV Lise kanalında da yayımlanacağını açıkladı.
Tasarruf bilincinin genç yaşlarda oluşması ve finansal okuryazarlığın artırılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Borsa İstanbul’un çeşitli çevrimiçi etkinlikler düzenlediği belirtilen açıklamada, “Borsa İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla TRT EBA TV Lise kanalından yayımlanacak videolar ile sermaye piyasasını en iyi ve en doğru şekilde tanıtacak, eğlenceli ve anlaşılır bir dille piyasalar, ürünler hakkında temel bilgileri anlatacak” ifadelerine yer verildi.