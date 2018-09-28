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Borsa ilk yarıyı yatay bitirdi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02’lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:36
Borsa ilk yarıyı yatay bitirdi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02’lik hafif artışla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 19,49 puanlık artışla 100 bin 318 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 2,05 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,81 azaldı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:36
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