  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 1.411,05 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 10:34:00 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.411,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 1.408,14 puandan tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükselişin desteğiyle haftalık bazda yüzde 1,07 değer kazandı.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama sürecindeki ilerlemenin pay piyasalarındaki iyimserliği desteklediğini belirterek, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatlarının ise risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıktığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, hafta genelinde ise yurt içinde çarşamba günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile cuma dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, cuma günü resmi tatil olması nedeniyle yurt içi piyasalarda haftanın perşembe günü tamamlanacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki
Gündem

Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki

Kokuşmuş mahalle diye tabir edilen magazin dünyasından her geçen gün ahlaksız çıkışlar gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği Şevval Şahin o..
Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar
Gündem

Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar

Türkiye'nin Bayraktar TB-2 İHA ve SİHA'ları nedeniyle sahada zor anlar yaşayan Ruslar yeni geliştirdikleri "Lancet" isimli İHA'nın tanıtım f..
‘Yok öyle bir şey ‘ dedi, alay konusu oldu! Deniz Zeyrek’i terletecek çarşaf çarşaf belgeler çıktı
Gündem

‘Yok öyle bir şey ‘ dedi, alay konusu oldu! Deniz Zeyrek’i terletecek çarşaf çarşaf belgeler çıktı

Halk TV canlı yayınında solcuların Boğaz köprülerine hiçbir zaman karşı olmadığını söyleyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek rezil oldu. Arşivden ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay