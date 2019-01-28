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Borsa, haftaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 artışla 101.822,80 puana çıktı

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Borsa, haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,02 değer kazancıyla 101.822,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 21,39 puan ve yüzde 0,02 artışla 101.822,80 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle önceki kapanışın hemen üzerinde 101.801,42 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de bütçe krizi nedeniyle 35 gün kapalı olan federal hükümetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre liderleriyle uzlaşması sonucu bugün açılacağını hatırlattı.

ABD'de federal hükümetin geçici süreyle açılması sonucu bu hafta ABD'den yoğun bir veri akışı olacağını belirten analistler, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, bugün Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat endeksi verileri ile Brexit gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
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