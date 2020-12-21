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Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 azalışla 1.393,79 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:21:00 -
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 14,53 puan ve yüzde 1,03 değer kaybederek 1.393,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,18 azaldı. Sektör endeksleri arasında ticaret yüzde 0,66 ile en yüksek, en yüksek düşüş ise yüzde 5,30 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından olumlu ayrılan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.408,32 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi haftalık bazda haftalık yüzde 2,74 değer kazanarak art arda 7. haftaya yükseldi ve en yüksek seviye rekorunu 1.410,32 puana yükseltti.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyonla ilgili haberlerin yeni haftanın açılışında başta ulaşım stokları olmak üzere borsaları olumsuz etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yönünü belirleyici olacağını kaydetti. 

Bu hafta Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı gündeminin odak noktasında analistlerin olduğunu belirtirken, veri takviminde yarınki büyüme verilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç konumunda ve 1.320 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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