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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:21:06 -
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 1.108,15 puana düştü.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,29 puan azalarak 1.108,15 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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