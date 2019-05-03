0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybıyla 93.822,40 puana düştü

03 Mayıs 2019 Cuma 13:05
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 azalışla 93.822,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 356,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.500-94.000 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve hizmet sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 13:05
  1. BIST

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın karısını darp ettiği iddia edilen davaya devam edildi
    1. İş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın karısını..
    2. Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan..
    3. İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı..
    4. Bilişim Haftası için yürüyüp halat..
    5. Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyareti ve..
    6. (Özel) Taksim’de şarkı söylen İranlı..
    7. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale..
    8. ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı
    9. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    10. Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
    11. Zabıtadan ramazan öncesi fırınlara..
    12. Adana Demirspor, Adana’daki..
    13. Anayasa Mahkemesi, gazeteci Ahmet..
    14. Çarpık dişlere telsiz çözüm
    15. ASMYD, ödül gecesinde Aleksic ve Adem..
    16. Öğretmenlere müzede eğitim
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    18. Palandöken Belediyesi’nden basın..
    19. İşyerlerinin açılış-kapanış saatleri..
    20. 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme..
    21. Trabzon'da uçak kazası tatbikatı..
    22. TFF 2. ve 3. Lig’de perde kapanıyor
    23. CHP'den "enflasyon" açıklaması
    24. Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden..
    25. Anneler Günü’ne özel şık ayakkabı..
    26. Boşandığı eşini vurduktan sonra başına..
    27. Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş..
    28. Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor
    29. Fenerbahçe’de kutlama günü
    30. Alanya plajında korku dolu anlar
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler