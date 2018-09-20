Borsa günün ilk yarısında düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 azalışla 96.507,57 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.400 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.