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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,07 puan ve yüzde 1,83 artarak 98.585,29 puana çıktı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:20
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 98.585,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,23 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlar ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 98.500 puanın üstünde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temmuz toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik işaret vermesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, bunun BIST 100 endeksine pozitif yansıdığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Powell'ın konuşmasıyla ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı. Yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında da en yüksek beklenti 13,5 milyar dolar olurken, en düşük beklenti 1,7 milyar dolar oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:20
  1. BIST 100 endeksi
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