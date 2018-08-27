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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul, haftanın ilk gününü 1,22 değer kazancıyla 91.284,04 puandan tamamladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:26
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,22 değer kazancıyla 91.284,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.098,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile inşaat oldu.

"92.500 SEVİYESİ DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKTI"

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 91.284,04 puandan kapanış yaptı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek konumunda olduğunu, 92.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD toptan eşya stokları ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:26
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. ABD

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