Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazancıyla 91.196,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.694,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.