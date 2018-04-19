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Borsa günü yatay bitirdi

Borsaİstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 yükselişle 112.122,15 puandan tamamladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:57
Borsa günü yatay bitirdi

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 23,14 puan artarken, toplam  işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37,  holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 6,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise  yüzde 1,03 ile gıda, içecek oldu.

Dünkü hızlı yükselişin ardından güne sakin bir seyirle başlayan BIST  100 endeksi, 111.600-112.400 bandı içinde hareket etti. Endeks, önceki  kapanışının hemen üzerinde günü tamamlarken, banka pay piyasalarında etkili olan  kar satışlarının, endeksin yükselişini sınırladığı görüldü.

Analistler, yarın yurt içinde ve Avrupa’da açıklanacak tüketici güven  endeksleri ile ABDMerkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.000 puanın destek,  112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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