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Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:17:51 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 1.121,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,33 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde gözlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini ve ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan eşya stokları verileri başta olmak üzere veri gündeminin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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