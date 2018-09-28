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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 99.956,90 puandan bitirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 21:25
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 99.956,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 341,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,78 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile gıda, içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel 99.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve günü 100.000 puanın hemen altında tamamladı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:25
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