0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 99.231,71 puandan başladı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:13
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 451,32 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 99.231,71 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, 97.510,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son yarım saatte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 98.780,39 puandan tamamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü yoğun diplomasi trafiğinin ardından yaptığı açıklamada harekatın sadece teröristleri hedef alacağını vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya'nın onay vermemesi de Türk lirası varlıklarını pozitif etkiledi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:13
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın sorusuna “Acaba” derdim!
    1. Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın..
    2. Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği..
    3. Terörist ortaklığı YPG-DEAŞ yine el ele
    4. Adana'da cezaevinden çıkan hamile..
    5. Ermeni Patrikliği'nden 'harekat'..
    6. Palancıoğlu Türkiye’yi Avrupa’da..
    7. Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi
    8. Vatan haini Can Dündar’ın Fetih suresi..
    9. Barış Pınarı Harekatı’nı karalamaya..
    10. Terör yandaşlarından yeni oyun!..
    11. Mehmetçik “Ya Allah” deyip sınırı..
    12. Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker..
    13. Belediye iş alımı Kamu personeli alım..
    14. ABD'ye kızan Amberin Zaman'dan akıl..
    15. Terör örgütü yanlılarından sosyal..
    16. YPG'ye göz açtırılmıyor! Sözde komutan..
    17. Erdoğan piyon yemez şahı mat eder!..
    18. Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    19. Kömür karası eller Mehmetçik'e dua..
    20. Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na..
    21. Borsa güne yükselişle başladı
    22. Barış Pınarı Harekatı anketi! Sonuçlar..
    23. "Abdulhamid"den Barış Pınarı Harekatı..
    24. Altay tankı için tarih verildi
    25. Mehmetçik’e atılan iftiralar çöktü!
    26. Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de..
    27. Erzurum’da feci kaza! Oyun oynarken..
    28. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    29. Pakistan Başbakanı İmran Han'dan..
    30. Dehşet! Doktorlar birbirini bıçakladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!