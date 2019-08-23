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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı. Endeks, 294,03 puanlık artışla 95 bin 688 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:40
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