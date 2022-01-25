Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,53 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.927,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,5'le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le turizm oldu.

Dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın artan satış baskılarıyla saat 17.47'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı ve seans tamamlanmış oldu. Böylece BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,02 değer kaybıyla 1.910,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında oynaklığın yüksek, risk iştahının ise düşük seyrettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağına işaret eden analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.