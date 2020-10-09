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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:55:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.152,74 puana yükseldi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 1,31 ile yiyecek, içecek ve yüzde 0,07 ile en çok düşen orman, kağıt ve matbaacılık oldu.

BIST 100 endeksi dün satışların seyrini izleyen Borsa İstanbul'da günü 1.150,49 puandan yüzde 0,17 değer kaybıyla kapattı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve finansal teşviklerle ilgili haber akışının gündem odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminin bugün görece zayıf olduğunu belirtti.

BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin teknik açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, 1.120 desteğinin gündeme gelebileceğini ve bunun üzerinde 1.180 direncinin takip edileceğini belirtti.

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