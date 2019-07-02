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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,08’lik hafif yükselişle başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:49
Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,08’lik hafif yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,08’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:49
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