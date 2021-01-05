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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:02:24 -
Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 azalışla 1.489,32 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,11 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 1.489,32 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün açıklanan enflasyonun beklentileri aşması ve imalat sanayi PMI verisinin aralıkta bir önceki aya göre gerilemesine karşın BIST 100 endeksi yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.500,01 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin ise risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Yurt içinde, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydeden analistler, bugün reel efektif döviz kuru verisinin yanı sıra, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

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