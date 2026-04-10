Bornova Belediyesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bornova Belediyesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 4 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.
Bornova Belediyesinde, bir kişinin işe alındığı halde fiilen görev yapmadan maaş aldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı.
Belediye bünyesindeki bazı görevlilerle birlikte işlem yapılan dosyada, iddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı görüldü.
Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.