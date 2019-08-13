Boris'e flaş çağrı! ‘Seni dört gözle bekliyorum’

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'la telefon aracılığı ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki lider ticaret ve güvenlik de dahil bir dizi konuyu ele aldı. Aynı açıklamada Trump'ın Johnson'la yakın gelecekte bir araya gelmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Londra'da temaslarda bulunuyor.

Bolton, ABD yönetiminin İngiltere parlamentosundan çıkan kararın anlaşmasız Brexit olması halinde buna da tam destek vereceğini belirtti.

Bolton, Trump'ın başarılı bir Brexit süreci görmek istediğini ve Washington'un ABD-İngiltere arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasını destekleyeceğini kaydetti.