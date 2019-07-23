Boris Jonhson kimdir nereli? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson Osmanlı torunu mu?

İngiltere Başkanı May’dan boşalan koltuğu Boris Jonhson oturdu. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Saç kısmı ABD Başkanı Trump'a benzetilen Boris Jonhson İngiltere'nin yeni Başbakanı olmasından sonra Boris Jonhson kimdir nereli ve kaç yaşında?

Boris Jonhson kimdir?

Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ateşli savunuculuğunu yapan Boris Johnson, İngiliz Muhafazakar Parti parlamenterliği yaptı.

Boris Johnson, büyük dedesi gibi gazetecilik yaptı. 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra belediye başkanı seçildi. Boris Johnson'un dedesi Osman, eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın baba bir kardeşiydi. Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu.

Boris Jonhson azılı bir İslam düşmanı

Jonhson, aslında İslam’a ve Müslümanlara zerre muhabbeti olmayan azılı bir İslam düşmanı. Boris Johnson, Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadelerine yer verirken, daha sonra kaleme aldığı "Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etmiş ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savunmuştu.