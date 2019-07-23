0553 313 94 23

Boris Jonhson kimdir nereli? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson Osmanlı torunu mu?

İngiltere Başkanı May’dan boşalan koltuğu Boris Jonhson oturdu. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Saç kısmı ABD Başkanı Trump'a benzetilen Boris Jonhson İngiltere'nin yeni Başbakanı olmasından sonra Boris Jonhson kimdir nereli ve kaç yaşında?

23 Temmuz 2019 Salı 15:59
Boris Jonhson kimdir nereli? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson Osmanlı torunu mu?

İngiltere Başkanı May’dan boşalan koltuğu Boris Jonhson oturdu. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Saç kısmı ABD Başkanı Trump'a benzetilen Boris Jonhson İngiltere'nin yeni Başbakanı olmasından sonra Boris Jonhson kimdir nereli ve kaç yaşında?

Boris Jonhson kimdir?

Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ateşli savunuculuğunu yapan Boris Johnson, İngiliz Muhafazakar Parti parlamenterliği yaptı.

Boris Johnson, büyük dedesi gibi gazetecilik yaptı. 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra belediye başkanı seçildi. Boris Johnson'un dedesi Osman, eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın baba bir kardeşiydi. Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu.

Boris Jonhson azılı bir İslam düşmanı

Jonhson, aslında İslam’a ve Müslümanlara zerre muhabbeti olmayan azılı bir İslam düşmanı. Boris Johnson, Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadelerine yer verirken, daha sonra kaleme aldığı "Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etmiş ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savunmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:59
  1. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson kimdir
  2. Boris Jonhson kimdir nereli?
  3. Boris Jonhson Osmanlı torunu mu?
  4. Ali Kemal .
  5. Stanley Johnson

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz mesajı
    1. Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz..
    2. Uzmandan önemli açıklama! ‘Stressiz..
    3. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın..
    4. Suriyelilerin kayıtlı illere geri..
    5. İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk..
    6. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    7. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    8. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    9. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    10. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    11. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    12. "Bana çay ver" deyince silahını..
    13. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    14. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    15. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    16. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    19. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    20. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi