Boris Johnson'un soy ağacı kime dayanıyor? İşte tüm merak edilenler

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un biyografisi dikkat çekiyor.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, Osmanlı'nın Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal ile Winifred Brun evliliğinden olan Osman Kemal ile İrene Williams'ın torunudur.

Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu İngilitere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, daha önce İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'nı da yaptı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının önemli savunucularından olan Boris Johnson, büyük dedesi Ali Kemal gibi gazetecilik de yaptı.

Bir dönem 'TheSpectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni olan Johnson, 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Ayrıca Boris Johnson'un dedesi Osman Kemal ise Ali Kemal'in diğer eşinden olan eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın ise üvey kardeşidir.

Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğludur.

Boris Jonhson’ın İslam’a karşı tutumu

İngiltere’de Theresa May hükümeti sonrası yeni Başbakan seçilen Boris Johnson, dünya ve İngiltere kamuoyunda gaflarıyla ve patavatsız çıkışlarıyla da ünlü bir isim. Her fırsatta "Osmanlıtorunu" olduğunu dile getiren Jonhson, aslında İslam’a ve Müslümanlara zerre muhabbeti olmayan azılı bir İslam düşmanı.

"Müslüman ülkeler İslam yüzünden geri kalıyor"

Boris Johnson, Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "TheDreamofRome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadelerine yer verirken, daha sonra kaleme aldığı "Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etmiş ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savunmuştu.

“Müslüman kadınlar ‘posta kutusuna’ benziyor”

Johnson’ın tepki çeken bir başka söylemi de burka giyen Müslüman kadınlara yönelik olmuştu. Telegraph gazetesinde yayımlanan köşe yazısında burkaların ‘baskıcı’ olduğunu söyleyen Johnson, burka giyinen kadınların ‘banka soyguncularına’ ya da ‘postakutularına’ benzediğini söylemiş ve “İnsanlarınpostakutusu gibi görünerek gezmesi tam anlamıyla saçmalık” ifadelerini kullanmıştı.

“Erdoğan’a hakaret” temalı şiir yarışmasında birinci: Boris Johnson

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da bir karikatüristin kendisine hakaret ettiğini söylemesi üzerine İngiliz The Spectator dergisi, Erdoğan’a hakaret temalı bir şiir yarışması düzenlemiş ve İngiltere Dışişleri Bakanı seçilmesinden iki ay önce yarışmaya katılan Boris Johnson, yarışmanın birincisi olmuştu.