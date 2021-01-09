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Aktüel Boris Johnson'dan korona itirafı
Aktüel

Boris Johnson'dan korona itirafı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:28:00 -
Boris Johnson'dan korona itirafı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelerimiz, salgının başlangıcından beri her zamankinden daha fazla baskı altında. Enfeksiyon oranları endişe verici bir hızla artmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Aşının kullanıma sunulmasının kendilerine yeni bir umut verdiğini vurgulayan Johnson, "Ancak şimdilik evde kalmak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumak ve hayat kurtarmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle vakalar hızlı bir şekilde artıyor. Dün 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edilirken, 68 bin 53 Kovid-19 vakayla da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Artan vakaların etkisiyle hastaneler baskı altında kalırken, başkent Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edilmişti.

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