Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e meydan okumaya hazır

İngiliz hükümetindeki üst düzey isimler, BaşbakanBoris Johnson'un kendisini görevden alacağı öne sürülen Kraliçe 2. Elizabeth'e meydan okumaya hazır olduğunu iddia etti.

Sunday Times gazetesinin İngiliz hükümetindeki üst düzey isimlere dayandırarak verdiği haberine göre Johnson, Avrupa Birliği (AB), Brexit konusundaki önerilerini reddetse, Parlamento üyeleri hükümete güvensizliklerini açıklayarak yerine geçici bir başbakan seçme konusunda anlaşsa dahi görevi bırakmayacak.

Tasarı onaylandı

Muhafazakar Parti'den üst düzey bir isim, “Polis, 10 Downing Sokağı'nındaki evinin kapısına gözaltı kararıyla gelmedikçe Johnson konutundan ayrılmayacak” dedi.

Bir anlaşmaya varılmaması halinde İngiltere'nin anayasal bir çatışma sürecine gireceği savunulan haberde, Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladığı ve Johnson'ın ise anlaşma olsun veya olmasın 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme sözü verdiği hatırlatıldı.

Habere göre İngiltere Kralı, en son 1834'te ülkenin başbakanını görevden aldı.