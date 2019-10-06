0553 313 94 23

Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e meydan okumaya hazır

İngiliz hükümeti, Başbakan Boris Johnson’un kendisini görevden alacağı öne sürülen Kraliçe 2. Elizabeth’e meydan okumaya hazır olduğunu iddia etti.

06 Ekim 2019 Pazar 16:45
Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e meydan okumaya hazır

İngiliz hükümetindeki üst düzey isimler, BaşbakanBoris Johnson'un kendisini görevden alacağı öne sürülen Kraliçe 2. Elizabeth'e meydan okumaya hazır olduğunu iddia etti.

Sunday Times gazetesinin İngiliz hükümetindeki üst düzey isimlere dayandırarak verdiği haberine göre Johnson, Avrupa Birliği (AB), Brexit konusundaki önerilerini reddetse, Parlamento üyeleri hükümete güvensizliklerini açıklayarak yerine geçici bir başbakan seçme konusunda anlaşsa dahi görevi bırakmayacak.

Tasarı onaylandı

Muhafazakar Parti'den üst düzey bir isim, “Polis, 10 Downing Sokağı'nındaki evinin kapısına gözaltı kararıyla gelmedikçe Johnson konutundan ayrılmayacak” dedi.

Bir anlaşmaya varılmaması halinde İngiltere'nin anayasal bir çatışma sürecine gireceği savunulan haberde, Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladığı ve Johnson'ın ise anlaşma olsun veya olmasın 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme sözü verdiği hatırlatıldı.

Habere göre İngiltere Kralı, en son 1834'te ülkenin başbakanını görevden aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 16:45
  1. İngiliz hükümeti
  2. Boris Johnson
  3. Kraliçe 2. Elizabeth
  4. Sunday Times gazetesi
  5. Muhafazakar Parti
  6. Avam Kamarası
  7. Brexit
  8. Downing Sokağı

YORUM YAZ

  • Başçavuş Başçavuş 31 dk önce
    İnşaallah ölmeden Rabbim İngiltere'de iç savaşın yasadiginigormeyi nasip eder
  • ataata36 dk önce
    aman ne kadar önemli. bi gitmedi bu kadın da artık...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mustafa Cengiz: VAR'a giden hakemin sicili mi bozuluyor!
  1. Mustafa Cengiz: VAR'a giden hakemin..
  2. Hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir..
  3. 2.5 aylık kardeşini pencereden atan..
  4. ABD'den Devlet Bahçeli açıklaması
  5. ABD'den bir açıklama daha geldi
  6. Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert..
  7. Prof. Dr. Karatay: Misafire baklava..
  8. Abdullah Gül sorusu sorulan Haşim..
  9. Irak hükümetinden göstericilerin..
  10. Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi..
  11. Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e..
  12. Davutoğlu ve Karamollaoğlu SP'li nikah..
  13. Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok..
  14. Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar..
  15. Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
  16. Deniz suyunun rengini değiştiren yağış!
  17. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı takip
  18. Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni..
  19. Hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir..
  20. Beşiktaş’ta deprem! Muhammed Elneny..
  21. Operasyon için tüm hazırlıklar tamam!..
  22. Etiyopya darbeci Sisi’nin..
  23. Şimdi de ölü istismarı başladı! ‘Mezar..
  24. Avrupa ülkesinin ismi resmen değişti
  25. Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması!
  26. Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
  27. HDP binası önündeki evlat nöbetinde..
  28. İran’dan Türkiye’nin olası..
  29. Kılıçdaroğlu'nun sözleri 15 Temmuz'u..
  30. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu..
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu