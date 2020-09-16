Boris Johnson itiraf etti: İkincisini kaldıramayız

24 saatte İngiltere'de tespit edilen vakaların ardından bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ikinci bir karantinanın sonuçlarının mali açıdan felaket olacağını ancak hastalığı yeneceklerini söyledi. Pükümetin sosyal mesafe yasağına eleştirileri yorumlayan Johnson empati kuruyorum ama bu salgının yenilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'de son durum

Ada ülkesi İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs görüldü. İngiltere'de vaka sayısı 378 bin 219’a ulaşırken; 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684’e çıktığı açıklandı.