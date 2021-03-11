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Aktüel Böreğin arasında bulundu!
Aktüel

Böreğin arasında bulundu!

Muğla'da, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen şüpheli enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:42:00 -
Böreğin arasında bulundu!

Muğla'da, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülağzı mevkisindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramada kokuya duyarlı dedektör köpek, yolculardan T.Y'nin çantasına tepki verdi.

Bunun üzerine çantada yapılan aramada, poşet içinde 64 uyuşturucu hap ile böreğin arasına gizlenmiş 80 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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