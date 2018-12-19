Borcunu ödeyemeyen vatandaş, iş hanının çatısında intihara kalkıştı

Zonguldak'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.



Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkan H.G., borçları olduğunu belirtip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., polisin yaklaşık 20 dakikalık ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Polisin yardımıyla çatıdan inen H.G., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



