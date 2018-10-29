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Borcundan dolayı elektriği kesilen esnaf cinnet geçirdi

İstanbul Avcılarda döner salonu işleten B.A, borcundan dolayı dükkanının elektriği kesilince cinnet geçirerek, parçaladığı cam şişe ile BEDAŞ Avcılar Şubesi önünde vücudunu yaraladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:35

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Avcılar'da döner salonu işletmecisi B.A, işlerinin kötüye gitmesi ve elektriğe de art arda yapılan zamlar nedeniyle 2 aydır faturalarını yatıramadı. Borcun 500 TL'ye ulaşması ve üzerinden 2 ay geçmesinden sonra, BEDAŞ yetkilileri işletmeye gelerek içeride müşterilerde varken elektriği kestiler.

Çılgına dönen işletme sahibi ertesi günü BEDAŞ Avcılar Şubesi önüne gitti. Elindeki cam şişeyi kıran B.A, cinnet geçirerek vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Polislerin çabası ile sakinleştirilen adam, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

B.A, BEDAŞ önünde yaptığı açıklamasında; "İşlerim kötü gidiyor. Elektriğe de gelen zamla iyice zora girdim. Borcum vardı ama onlardan sadece 2 gün müsade istedim. İçeride müşterilerim varken, dükkanımın elektriğini kestiler. Bana iki gün müsade etmediler." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:35
  1. BEDAŞ
  2. elektriği kesilen esnaf

YORUM YAZ

  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu43 dk önce
    ALLAH bu elektrik ihalesini sadece milleti soymak için alan ve milletin soyulmasına göz yuman yöneticileri kahretsin Namus yok 80 tl harcamaya 146 tl Umumhane çocukları bu kadar bariz soygun yapmayın harcadığınızınbir o kadarını masraflar adı altında almak ne büyük namussuzluktur
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