



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün icralık olduğu dosyaları kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz." dedi.

Köksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından güçlü bir Eskişehirspor için çalıştıklarını, takıma yeni oyuncular kazandırmak için birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Güçlü bir kadro oluşturmak istediklerini anlatan Köksal, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkacak kadroyu kurmak istiyoruz. Taraftarımız bizden gelecek açıklamayı beklesin. Altyapımızdan yeni oyuncular çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapıyı güçlendireceğiz. Altyapıya flaş transferler yapacağız. Bu kulüpte artık, çok pahalı ve hak etmediği değerlerin verildiği futbolcuların transfer edildiği bir yapı olmayacak. Kulüp artık çift imzayla yönetiliyor. Hiçbir yönetici tek başına karar alamıyor. Genç ve dinamik bir yönetim kurulumuz var.İcralık olduğumuz bütün dosyaları kapatmayı hedefliyoruz. Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz. Genç futbolcularımızla Türkiye'ye örnek olacak bir Eskişehirspor'u hedefliyoruz."

Köksal, kulüp başkanı Kaan Ay'ın yarın yeni futbolcuları tanıtacağını sözlerine ekledi.