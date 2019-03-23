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Borç-alacak farkı yükseldi! Galatasaray'ın borcu açıklandı

Yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda Galatasaray'ın borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira, Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 lira olduğu açıklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:13
Borç-alacak farkı yükseldi! Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

Borç-alacak farkı arttı

Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira, alacakların ise 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 lira olduğu belirtildi. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olarak gerçekleşmişti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:13
  1. Galatasaray
  2. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu
  3. yıllık olağan mali genel kurulu
  4. Galatasaray Kulübü

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