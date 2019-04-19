Bor sektöründe sessiz yükseliş! “Türkiye gelecek savaşların galibi olacak”

yeniakit.com.tr Necmi Güven Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Uluslararası Bor Sempozyumu’ndaki “Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik.” açıklamasını değerlendiren Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, savunma sanayisinde bor madeninin kullanım alanlarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye özel bir değerlendirmede bulundu.

Borda sessiz yükseliş

Bor teknolojisinin enerji pili ve hidrojen yakıtı noktasında birçok ülke tarafından özel çalışmaya konu olduğunu kaydeden Akyener, Türkiye’nin dünyadaki kanıtlanmış rezervlerin büyük kısmını barındırması ile avantajlı bir konumda olduğunu söyledi. Akyener, bor konusunda savunma sanayisinde bor teknolojisinin Türkiye için stratejik önemde olduğunu ifade ederek giderek yaygınlaşan küçük mobil savaş cihazların kullanıldığı savaş teknolojisinde Türkiye’nin sessizce teknolojik atılım yaptığının altını çizdi.

Türkiye teknolojide ABD'yi geçer

Bor’un hidrojene katkı verilmesi ile hidrojen yakıtı olarak kullanılabileceğini ama bunun dünya üzerinde şu an için pahalı bir yakıt olacağını belirten Akyener asıl teknolojik dönüşümün bor temelli pillerde olduğuna vurgu yaptı. Akyener, “Bor temelli pillerin daha fazla enerji depolaması birçok elektrikli ekipmanı etkiyecek. Bor teknolojisinin hayatın içine girmesi 2100’leri bulacaktır. Ama kısa zamandaki en büyük faydası savunma sanayisinde olacak. Türkiye, ABD’nin drone teknolojisini geçebilecek bir ayrıcalığa sahip.” dedi.

Drone teknolojisinde atılım olacak

Askeri teknolojilerde hedef haline gelebilecek tank veya diğer ağır askeri araçlardan ziyade Dünya’da artık küçük boyutlu, drone gibi uzaktan kumandalı savaş aletlerinin kullanılmaya başlandığının altını çizen Akyener, “Uzaktan kumandalı, ufak hafif araçlar ile savaşa doğru gidiliyor. Hem bu uçaklar feda edilebiliyor hem de bu makinalar insanların düştüğü hataya da düşmüyor. Kara ve denizlerde de bu drone’lardan faydalanılıyor. Su altı robot teknolojisinde Türkiye önemli bir noktada. Uzun vadede enerji ile alakalı yakıt pilleri teknolojileri için bor çok önemli. Türkiye’nin bu alana yatırım yaparak ileride enerji ihracatçısı noktasına ulaşabilir.” şeklinde konuştu.