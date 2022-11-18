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Gündem Bombacı teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Bombacı teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Taksim'e beyaz bir araçla geldiği ve saldırıdan önce bir mağazadan alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 14:48:00 -

Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak, bombayı taşıyan Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 teröristin beyaz bir araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir’in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın oradan uzaklaştığı görülüyor. Bombacının ayrıca saldırı öncesi bir mağazaya girdiği başka bir güvenlik kamerasına yansıyor.

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Yorumlar

Salihce

Olan olmuş şimdi görüntüler çıkıyor. Hakan fidan , Süleyman soylu ve jandarma genel komutanı ivedilikle istifa etmeliler.. yeter artık
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