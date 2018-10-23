Bomba patlıyor! Galatasaray, Cesc Fabregas'ın peşinde

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.

BEDAVA İMZA ATTIRMANIN PEŞİNDE

AMK gazetesinin haberine göre, Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde.

FEGHOULİ'NİN MAAŞI FABREGAS'A

Haberde, Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek.