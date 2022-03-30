Bomba liste! Dünyaca ünlü kurum, en iyi 23 Türk yemeğini seçti
ABD'nin dünyaca ünlü yayın kurumu CNN, en iyi 23 Türk yemeğini seçti.
Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. ABD merkezli yayın kurumu CNN, Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirterek 23 en iyi Türk yemeğini seçti. Türk yemeklerinin lezzetli taze malzemelere, baharattan daha çok güvendiği vurgulandı.
Listede yer alan "Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" ifadesi dikkat çekti. Kebap için ise 'buzdağının sadece görünen kısmı' denildi.
İşte Amerikalılara göre en iyi 23 Türk yemeği...
EKMEK KADAYIFI
LOKUM
BAKLAVA
ÇİĞ KÖFTE
LAHMACUN
PİDE
GÖZLEME
TAS KEBABI
MANTI
HAMSİ PİLAV
CAĞ KEBABI
İNEGÖL KÖFTE
ŞAKŞUKA
KISIR
SARMA
MERCİMEK KÖFTESİ
EZOGELİN ÇORBASI
PİYAZ
İSKENDER KEBAP
PERDE PİLAVI
SU BÖREĞİ
SİMİT
DONDURMA