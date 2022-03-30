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Aktüel Bomba liste! Dünyaca ünlü kurum, en iyi 23 Türk yemeğini seçti
Aktüel

Bomba liste! Dünyaca ünlü kurum, en iyi 23 Türk yemeğini seçti

ABD'nin dünyaca ünlü yayın kurumu CNN, en iyi 23 Türk yemeğini seçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:42:00 -
Bomba liste! Dünyaca ünlü kurum, en iyi 23 Türk yemeğini seçti

Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. ABD merkezli yayın kurumu CNN, Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirterek 23 en iyi Türk yemeğini seçti. Türk yemeklerinin lezzetli taze malzemelere, baharattan daha çok güvendiği vurgulandı.

 

Listede yer alan "Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" ifadesi dikkat çekti. Kebap için ise 'buzdağının sadece görünen kısmı' denildi.

İşte Amerikalılara göre en iyi 23 Türk yemeği... 

EKMEK KADAYIFI

LOKUM

BAKLAVA

ÇİĞ KÖFTE

LAHMACUN

PİDE

GÖZLEME

TAS KEBABI

MANTI

HAMSİ PİLAV

CAĞ KEBABI

İNEGÖL KÖFTE

ŞAKŞUKA

KISIR

SARMA

MERCİMEK KÖFTESİ

EZOGELİN ÇORBASI

PİYAZ

İSKENDER KEBAP

PERDE PİLAVI

SU BÖREĞİ

SİMİT

DONDURMA

 

 

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